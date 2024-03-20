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رئيس الأركان يزور مديريتي سلاح اللاسلكي الملكي والأمن السيبراني

منذ ساعة واحدة
رئيس الأركان يزور مديريتي سلاح اللاسلكي الملكي والأمن السيبراني

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مديرية سلاح اللاسلكي الملكي.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز حول مهام وواجبات المديرية، وسير الأمور الفنية والتدريبية، إضافةً إلى عملية التطوير والتحديث التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة مديرية الأمن السيبراني.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز حول الواجبات المناطة بالمديرية في مجال تنظيم وتطوير أمن الشبكات، إضافةً إلى حماية الأنظمة والمعلومات وآخر التحديثات في تطبيقات وحلول الأمن السيبراني.
وأشاد اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارتين بالمهنية العالية التي تتميز بها مرتبات المديريتين من خلال منظومة العمل والأداء وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.


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