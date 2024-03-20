غزة في قلوبنا أمسية رمضانيّة لجمعية الإخاء الأردنية العراقية

وطنا اليوم – في ظل الاجواء المباركة وتجدد اللقاء الروحي للمسلمين والمسحيين في جميع انحاء العالم في هذا الشهر الفضيل الذي يجمع الناس بالتقوى والايمان والتسامح أقامت جمعية الإخاء الأردنية العراقية أمسية رمضانية بعنوان غزة في قلوبنا برعاية معالي توفيق كريشان نائب دولة رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية وبحضور عدد كبير من السفراء واعضاء الهيئات الدبلوماسية ورجال الأعمال و نخبة من الشخصيات في المجتمع الأردني والعراقي.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي الأردني و النشيد الوطني العراقي مع إيقاعات فرقة أمانة عمان الكبرى.

وفي الكلمة الافتتاحية الترحيبية لرئيسة جمعية الاخاء الأردنية العراقية الدكتورة شنكول حسيب قادر أكدت فيها التضامن الكبير مع أهلنا في قطاع غزة وإلى دور الأردن الكبير في دعمهم بالقيادة الهاشمية الحكيمة وبأن الجمعية ومنذ نشأتها و إلى اليوم و هي الداعمة لكافة المستضعفين والمحتاجين إضافة إلى السعي لتكامل عربي اقتصادي ثقافي اجتماعي كبير

حيث دعت العالم كله إلى التضامن معهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة، كما امرنا ووصانا ديننا الحنيف وقالت ان الدين هو الاستقامة والمعاملة والرحمة والصدق والعدل.

كما ألقى معالي المهندس سمير حباشنة الرئيس الفخري للجمعية كلمة عبر فيها عن حزنه العميق لما يحدث في غزة مندداً بالعدوان الاسرائيلي المستمر على غزة و فلسطين و سوريا.

وقدم الحفل الإعلامي أحمد شبيب حيث رحب بالحضور وأشاد بكلماته إلى حب فلسطين و بأن العزة هي غزة مصنع الرجال.

وتخلل الأمسية الرمضانية فعاليات ثقافية متنوعة حيث ألقى عدد من الشعراء قصائد شعرية في حب غزة و تضامنهم التام معها وأبدع الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف في قصيدته الذي عبر فيها عن قوة و اصرار الشعب الفلسطيني على الحياة رغم كل الصعوبات

كما تميز الشاعر الدكتور باسم الصروان بقصيدته عن فلسطين و غزة معبراَ عن حبه وسحزنه لما يحدث فيها وأما الشاعر بديع علي رباح فتميز بقصيدته الشعرية الذي عبر فيها عن نبض كل عربي شريف عاشق للتراب الفلسطيني

تخلل الحفل مزاد علني للوحة فنية تشكيلية من رسم الدكتورة شنكول قادر

و في الختام أبدعت الفرقة الهاشمية للإنشاد بمدائح نبوية و ابتهالات دينية.