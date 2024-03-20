الرواجيح يتفقد عدد من المشاريع وفتح عدد من الشوارع الخدماتية في مادبا

وطنا اليوم – زار رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح قسم ترخيص مادبا وتفقد العمل لشارع الترخيص الخلفي بعد وعد سابق بإدراج العمل للطريق وذلك لتسهيل خروج السيارات الصغيره وسيارات الشحن وتخفيف الأزمة بين الدخول والخروج للترخيص .

يشلر إلى أن الشارع الخلفي للترخيص ومنذ سنوات يحتاج للتعبيد ولكن لم يدرج على موازنة الأشغال أو البلدية ، حيث بدء العمل صباح اليوم من قبل المقاول ومهندسين البلدية وخلال أيام قليلة سيتم إنجاز هذا الشارع والانتهاء به.

وبين الرواجيح أنه سيتم إنهاء العمل بعدد من المشاريع بعد نهاية المنخفضات الجوية وشهر رمضان المبارك والطرق التي بحاجة إلى إعادة تعبيد وخاصة الطريق الذي يربط بين دوار المدينة الصناعية ودوار البشيش واستحداث دوار جديد مقابل كازية البجالي للحد من تداخل السير والحوادث المميتة التي وقعت على الشارع وعدد من الطرق الأخرى ضمن خطة عمل واضحة.