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المسلماني: العفو العام فرصة لتحقيق السعادة في حياة الآخرين

منذ 4 ثواني
المسلماني: العفو العام فرصة لتحقيق السعادة في حياة الآخرين

وطنا اليوم:قال االنائب الأسبق أمجد المسلماني أن الوطن بحاجة للعفو العام للتخفيف من الأعباء على المواطنين 
وقال في منشورًا لهُ على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: 
وطنا الحبيب بحاجة إلى هذا العفو العام لتخفيف الأعباء على المواطنين بعد تردي الاوضاع الاقتصادية في الفترة السابقة وهذه خطوة طيبة من جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه ودائماً سيدنا سباق للخير والمحبة والتسامح وهذه فرصة مميزة لمشاركة الابناء ابائهم في الأعياد بعد حرمانهم من العادات الاسرية..


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