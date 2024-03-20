عزم : التوجيه الملكي باصدار قانون للعفو العام نهج هاشمي يرسخ قيم التألف والوحدة الوطنية

وطنا اليوم:ثمن حزب، عزم عاليا، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وأكد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع، ان التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم قانون للعفو العام أدخل الفرحة والبهجة على الآلاف الأسر والعائلات الأردنية وبرهن للجميع أن العفو سمات الهاشمين الغر الميامين الأطهار، وهي ديدن ميز حكم الهاشميين القائم على التسامح والمحبة والسلام والتكافل الاجتماعي ولم الشمل ووحدة الصف

وأضاف نفاع ان هذا التوجيه الملكي يكرس نهج الخير والمحبة والعطاء ويشيع قيم التألف والوحدة الوطنية وارساء ركائز الشريعة الإسلامية الحنيفة لبدء حياة جديدة فضلى

وأشار نفاع أن”العفو العام” رسالة عنوانها استقرار الأردن وتحقيق مصالح المجتمع، ومساعدة المواطن في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن منح الكثيرين الفرصة لحياة جديد يسودها الخير والعطاء والانضباط والالتزام بالقوانين والانظمة .

وأكد نفاع على اهمية المحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وان يشكل القانون فرصة للتغيير والانخراط المجتمعي في الحياة العامة لبناء الأردن الحديث ضمن الروئ الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.