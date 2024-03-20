الارصاد: مجاميع امطار خمسينية الشتاء كانت دون معدلاتها

وطنا اليوم:صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بإنتهاء خمسينية الشتاء للموسم المطري الحالي 2023/2024 بمجاميع مطرية دون معدلاتها العامة المفترض تحقيقها لهذه الفترة في اغلب مناطق المملكة حيث حققت نسب تراوحت ما بين (09%-29%) من المعدل الموسمي العام، باستثناء الاغوار الجنوبية والتي حققت ما نسبته 116% من معدلها الموسمي العام بمجموع مطري بلغ 85.0 ملم.

وأفاد آل خطاب أن مع بداية الاعتدال الربيعي للعام الحالي 2024 فإن أداء الموسم المطري 2023/2024 هو حول معدلاته العامة واعلى في اغلب مناطق المملكة باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، حيث بلغ معدل كميات الامطار والنسب التي تحققت من المعدل الموسمي العام في مناطق المملكة مع بداية الاعتدال الربيعي على النحو التالي:

المناطق الشمالية 378.6 ملم ما نسبته 95% من المعدل الموسمي العام.

المناطق الوسطى الغربية 354.9 ملم ما نسبته 85% من المعدل الموسمي العام.

المناطق الوسطى الشرقية 127.8 ملم ما نسبته 103% من المعدل الموسمي العام.

المناطق الشرقية 75.7 ملم ما نسبته 81% من المعدل الموسمي العام.

الاغوار الشمالية 440.0 ملم ما نسبته 113% من المعدل الموسمي العام.

الاغوار الوسطى 272.4 ملم ما نسبته 98% من المعدل الموسمي العام.

الاغوار الجنوبية 99.9 ملم ما نسبته 136% من المعدل الموسمي العام.

المناطق الجنوبية الغربية 128.1 ملم ما نسبته 55% من المعدل الموسمي العام.

المناطق الجنوبية 38.5 ملم ما نسبته 69% من المعدل الموسمي العام.

أضاف آل خطاب بأن أمطار خمسينية الشتاء تشكل عادةً ما نسبته 37% من المعدل الموسمي العام في أغلب مناطق المملكة، فيما يشكل ما تبقى من الموسم المطري من بداية الاعتدال الربيعي وحتى منتصف شهر أيار ما نسبته 10% من المعدل الموسمي العام في أغلب المناطق