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أنونيموس تخترق كمبيوترات وخوادم في مفاعل ديمونة الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة
أنونيموس تخترق كمبيوترات وخوادم في مفاعل ديمونة الإسرائيلي

وطنا اليوم:نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية خبرا مفاده أن جماعة متخصصة باختراق وقرصنة الكمبيوتر عبر الإنترنت اخترقت كمبيوترات وخوادم مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة الخبر عن منشورات لمجموعة “أنونيموس” المتخصصة في القرصنة والاختراق عبر شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن أعضاء في المجموعة “اخترقوا كمبيوترات وخوادم في مفاعل ديمونة النووي”.
ووفقا لما نشرته المجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكن ناشطوها من “سرقة ملفات من كمبيوترات تابعة لمعهد الأبحاث النووي الإسرائيلي” ونشرت المجموعة قسما منها.
كما تمكن نشطاء مجموعة “أنونيموس” من محو قسم من المعلومات عن الخوادم التابعة للمفاعل.
ووفقا للمجموعة فإن المواد التي تمكنوا من السيطرة عليها تشمل وصولات ومراسلات إلكترونية.
كما هددت المجموعة باختراق الكمبيوترات التي تدير المفاعل النووي الإسرائيلي


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