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*قفي شامخة يا غزة*

منذ ساعة واحدة
*قفي شامخة يا غزة*

الدكتور جميل الشقيرات
نعم يا غزة قفي شامخة ولا تنحني الا لله…لن يطاولوكٍ بعزتك وكرامتك…انت الشمس التي لن تحجبها كل غرابيل العالم…
قفي شامخة يا غزة فوالله صبرك وعزتك ودماء الشهداء التي سالت اشرف من كل مؤمراتهم ودباباتهم وشجبهم وندبهم وستلوث كل تاريخهم وترمي بهم إلى مزابل التاريخ.
قفي شامخة يا غزة…لقد احرقتم قلوبنا ونحن نشاهد معاناتكم وما يرتكب ضدكم من جرائم لم تعرفها الإنسانية ولكننا على يقين بأن الله سيرد كيد اعداءكم ويفضح عربدتهم وانحدار أخلاقهم..
قفي شامخة يا غزة فالحق يعرفك وكل شعوب العالم الحر معك نصرة لك وللتاريج الذي صنعت..
قفي شامخة يا غزة…فالمرجفون وأصحاب شراء الذمم ومن يعلنون في غير ما يبطنون ستنكسر شوكتهم وستطاردهم لعنتك إلى يوم الدين.
الف تحية لك يا غزة الشموخ وانت تخوضي اشرس المعارك ضد الكيان الصهيوني الوحشي المجرم تخوضي معركة وجود وليس حدود نيابة عن الأمة باكملها دفاعاً عن الكرامة والشرف والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
قفي شامخة يا غزة واصرخي بأعلى صوتك وأسفاة عليكم يا عرب….


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