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عزم يثمن عاليا التوجيه الملكي باصدار عفو عام

منذ ساعة واحدة
عزم يثمن عاليا التوجيه الملكي باصدار عفو عام

وطنا اليوم:ثمن حزب، عزم عاليا، التوجيه الملكي للحكومة باعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وأكد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع، ان العفو سمة من سمات النظام الهاشمي، وهي ديدن ميز حكم الهاشميين ونظامهم القائم على التسامح وتجاوز الفتن ولم الشمل ووحدة الصف، مشيرا الى ان “العفو العام” رسالة عنوانها استقرار الأردن وتحقيق مصالح المجتمع، ومساعدة المواطن في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن منح الكثيرين الفرصة لحياة جديدة.
وأشار الى اهمية المحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وان يشكل القانون فرصة للتغيير والانخراط المجتتمعي في عملية التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.


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