عاملون بشركة أردنية ــ سورية لم يستلموا رواتبهم منذ 5 أشهر

وطنا اليوم_أكد العاملون في الشركة الأردنية السورية للنقل البري، عدم استلام رواتبهم منذ خمسة أشهر.



وبدورها، طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الحُكومة بضرورة توفير رواتب العاملين في الشركة الأردنية السورية للنقل البري، والنظر في مطالبهم وإيجاد حلول جذرية لها.



وقال رئيس اللجنة النائب رمزي العجارمة، خلال ترؤسه اجتماع اللحنة اليوم الأربعاء، بحضور أمين عام وزارة النقل بالوكالة أسامة كرادشة، ومدير عام الشركة الأردنية السورية للنقل البري سلامة القطارنة، إن الهدف من إنشاء الشركة هو إيجاد فرص عمل للشباب الأردنيين والسوريين، ودعم قطاع النقل الذي يعتبر رافدًا من الروافد الاقتصادية المهمة، الأمر الذي يتطلب العمل من الشركة النظر إلى مشاكل الموظفين على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها.



وأشار العجارمة والنائب محمد الشطناوي إلى حجم الأضرار التي لحقت بالعاملين بالشركة وأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



من ناحيته، قال كرادشة إن وزارة النقل خاطبت نظيرتها السورية، من أجل إيجاد حلول مناسبة، مضيفًا أن باب التواصل ما يزال مفتوحا، فهناك قنوات دبلوماسية لا يمكن تجاوزها.



بدوره، قال القطارنة إن العاملين جزء من الشركة، ونحن نعترف بكامل حقوقهم، إلا أن الظروف الصعبة التي واجهت الشركة كإغلاق الحدود والخط التشغيلي، أثرت على وضعها المالي، مؤكدا ضرورة مساعدة الشركة وإيجاد حل لدعمها.