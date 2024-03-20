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الميثاق الوطني يثمن توجيهات الملك للحكومة في اعداد مشروع قانون للعفو العام

منذ ساعة واحدة
الميثاق الوطني يثمن توجيهات الملك للحكومة في اعداد مشروع قانون للعفو العام

وطنا اليوم:ثمن حزب الميثاق الوطني توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة، لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية وجلوس على العرش.

ووصف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء توجيهات جلالة الملك للحكومة في إعداد مشروع قانون للعفو العام بأنه ليس بالأمر الغريب على جلالة الملك فهو من نسل بني هاشم الاطهار الذين عرف عنهم التسامح والعفو، ولتخفيف الاعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من ظل عن طريق الحق والصواب في العودة للانضباط والالتزام بالقانون.

كما أشار الميثاق الوطني إلى أن توجيهات جلالة الملك تبث في الاردنيين روح الإيجابية والتسامح، والمحبة وتنعكس على سلوكياتهم بما يضمن الانضباط والالتزام وعدم التجاوز على سيادة القانون.


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