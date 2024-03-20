المبيضين: العفو من سنن الهاشميين و الحكومة ستجتمع اليوم

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين أن الحكومة ستلتزم على الفور بتنفيذ توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني،، بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وقال المبيضين ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسة يعقدها اليوم بدء التطبيق الفوري لتوجيهات جلالة الملك، والاجراءات الواجب تنفيذها.

وبين المبيضين ان العفو من سنن الهاشميين، وفي توجيه جلالته بالعفو استمرار لمسيرة الهاشميين التاريخية بالعفو والدعوة لإصلاح النفوس.