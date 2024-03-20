العليا للإعمار في فلسطين تقيم افطاراً خيرياً لإغاثة وإيواء أهلنا في قطاع غزة

سمارة : سنجهز وفداً هندسياً الى قطاع غزة، وسنكسر كل الحواجز لمساندة اهلنا ضد العدوان

وطنا اليوم – أكد رئيس الوزراء الاسبق السيد طاهر المصري أن ما فعلته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في السابع من اكتوبر سيغير وجه العالم، وسيغير التاريخ في المنطقة ، مؤكداً أن فلسطين لن تتحرر إلا من خلال التضحيات، وأن الأمة العربية ستعود إلى مجدها ،

لافتاً الى أن الأردن قوي بوحدة شعبه وموقفه المشرف تجاه فلسطين والقضية الفلسطينية،

وقال المصري خلال رعايته للإفطار الخيري لدعم مشاريع إغاثة وإيواء أهلنا الصامدين والمرابطين في قطاع غزة الذي أقامته اللجنة العليا لإعمار فلسطين بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين أن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني يساهم في الحفاظ على أرض فلسطين المحتلة وعلى استقرار الأردن، مشيداً بالدور الوطني والدعم الذي يقدمه الأردن بكافة مستوياته للشعب الفلسطيني.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين نقيب المهندسين الأردنيين ، المهندس أحمد سمارة الزعبي أن هذا الإفطار الخيري الذي تقيمه اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، يأتي لصالح جمع التبرعات لإغاثة وإيواء أهلنا الصامدين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان همجي بربري، يستهدف الإنسان والحجر والشجر، والتجويع، والإبادة الجماعية أمام مرأى العالم اجمع، واستكمالاً للإعمار ودعماً لصمود أهلنا في قطاع غزة بشكل خاص، وبفلسطين الشقيقة بشكل عام، وتثبيتاً لهم لمواجهة أبشع أشكال الظلم والعدوان.

وأكد المهندس الزعبي ضرورة تكاتف أبناء الشعب الأردني وتعاضدهم والتفاتهم نحو أشقائهم في غزة وفلسطين، بإعتبارها أحوج من أي وقت للعون والمساندة والدعم بشتى أشكاله.

وبين سمارة ان غزة لديهم من الكفاءات العلمية والهندسية لحصر أضرار العدوان، مؤكداً أن العدوان يستهدف هذه الكفاءات في القطاع الذي يضم ١٧ ألف مهندساً قادراً على اعادة إعمارها

وأعلن نقيب المهندسين أن النقابة ستجهز وفداً هندسياً الى قطاع غزة، وستعمل على كسر كل الحواجز لمساندة أهلنا ضد العدوان، مشيداً بالموقف المشرف للشعب الأردني ، مشدداً على ضرورة أن نستثمر هذا الإنجاز العظيم بمشروع وطني مقاوم، أسسه التراجع عن كافة الإتفاقيات الموقعة ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني، واستمرار دعم حالة المقاومة ، مبيناً أن اللجنة العليا للإعمار في فلسطين بادرت منذ بداية العدوان بإنجاز حملة غزة معاً ننصرها حيث جمعت ٥ مليون دولار ونفذت مشاريع بقيمة ٢مليون دولار داخل قطاع غزة ، وأوضح نقيب المهندسين أن اللجنة العليا للإعمار في فلسطين ستنظم يوماً مفتوحاً لجمع التبرعات عبر اذاعة حسنى بتاريخ ٣١ آذار الجاري.

من ناحيته أكد المهندس أيمن الخضيري نقيب مقاولي الإنشاءات أن العدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو نقطة تحول استراتيجي للقضية الفلسطينية، مؤكداً فخره بأن تكون نقابة مقاولي الإنشاءات عضواً في اللجنة العليا لإعمار فلسطين. مبيناً أن غزة كانت وما زالت مصنعاً للابطال وأن المقاومة علمت العالم أجمع ان الحق سيعود لأصحابه مهما طال الزمن.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين المهندس زهير العمري الى أن الهيئة حرصت منذ اليوم الأول للعدوان على إعداد خطة من 3 مراحل للإغاثة والإيواء العاجل، تبدأ بالتدخل العاجل في أثناء العدوان وبعد وقفه، وتتمثل المرحلة الثانية في حصر وتقييم الأضرار في القطاعات كافة وترميم المباني، والثالثة هي مرحلة إعادة الإعمار.

وتم خلال الإفطار عرض فيديو يبين انجازات اللجنة العليا للإعمار في فلسطين ، كما استعرض حجم إنجازات الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين ودعمها المتواصل للمشاريع والذي بلغ بإجمالي 7 مليون دولار.، كما تم عرض لوحة فنية بيعت بالمزاد العلني وذهب ريعها لإغاثة أهلنا في قطاع غزة .

يذكر ان اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، ترأسها نقابة المهندسين الأردنيين وتضم في عضويتها نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين.