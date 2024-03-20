غموض بالشمال .. وإدارة ميناء إيلات تخطط لطرد جماعي للعمال

وطنا اليوم:قالت إسرائيل هيوم العبرية أن إدارة ميناء إيلات تعتزم تسريح جماعي للعمال، وتتجه لفصل نحو 50% من موظفيها في الميناء، بسبب توقف حركة السفن إلى الخليج والميناء، نتيجة الهجمات البحرية من اليمن.

وقالت صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية “لقد أصاب اليمنيون ميـناء “إيلات” بالشلل التام، وإدارة الميناء تتجه لطرد نصف عمال الميناء”.

وأكدت الصحيفة أنها لم تصل أي سيارة على الإطلاق إلى ميناء “إيـلات” منذ بداية عام 2024، مقارنة بـ 150 ألف سيارة تم تفريغها في الميناء خلال العام الماضي 2023.

وأضافت انه في أعقاب تهديد الحوثيين للسفن المبحرة إلى إسرائيل، توقف النشاط في ميناء إيـلات بشكل شبه كامل. ولذلك، فهم لا يمرون الآن عبر البحر الأحمر، بل يقومون برحلة طويلة حول القارة الأفريقية.

وأكدت أن الميناء الآن يخطط لطرد نصف العمال، 60 من أصل 120، ولهذا السبب يخطط العمال لبدء العقوبات والاحتجاج.

الى ذلك نقلت الصحيفة أن مكتب نتنياهو قال للسلطات البلدية في الجبهة الشمالية إنه ليس من المؤكد أن يبدأ العام الدراسي في سبتمبر/أيلول.