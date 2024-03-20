نائب الأمين في حزب إرادة  تستعرض قصة نجاح من الأردن في مؤتمر CIES للتعليم

وطنا اليوم_شاركت نائب الأمين العام للإعلام والإتصال في حزب إرادة الإعلامية يسر حسان في مؤتمر CIES الدولي للتعليم و الذي عقد في ميامي في الفترة من ١٠ الى ٣/١٤ تحت شعار ( الثورة في التعليم ).



وتحدثت حسان في الجلسة التي حملت عنوان (قوة الاتصال في التحول بالتعليم ) عن تجربة الأردن في تطوير الاتصال و الاعلام في وزارتي التربية و التعليم و الشباب و أثرها على العمل المؤسسي و على قدرة الوزارة في الوصول و التواصل مع الفئات المستهدفة و ضمان مشاركتها و تفاعلها وذلك من خلال عملها مع مشروع الدعم الفني لقطاعي التعليم و الشباب ، حيث استعرضت النموذج الرائد الذي تبنته الوزارتين من خلال التطوير على مستوى السياسات و الانظمة وذلك باعداد سياسة للاعلام و الاتصال و منهجيات عمل لضمان تنفيذها ، اضافة الى بناء قدرات فرق عمل الاعلام و الاتصال من خلال برنامج تدريب متقدم ، وتصميم و تنفيذ حملات اعلامية وفق أفضل الممارسات العالمية .



وعرضت في نهاية الجلسة فيديو لقصة نجاح من مدرسة الذهيبة الغربية الثانوية للبنات في لواء الموقر.