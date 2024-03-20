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نائب الأمين في حزب إرادة  تستعرض قصة نجاح من الأردن في مؤتمر CIES للتعليم

منذ ساعة واحدة
نائب الأمين في حزب إرادة  تستعرض قصة نجاح من الأردن في مؤتمر CIES للتعليم

وطنا اليوم_شاركت نائب الأمين العام للإعلام والإتصال في حزب إرادة الإعلامية يسر حسان في مؤتمر CIES الدولي للتعليم و الذي عقد في ميامي في الفترة من ١٠ الى ٣/١٤ تحت شعار ( الثورة في التعليم ).

وتحدثت حسان في الجلسة التي حملت عنوان (قوة الاتصال في التحول بالتعليم ) عن تجربة الأردن في تطوير الاتصال و الاعلام في وزارتي التربية و التعليم و الشباب و أثرها على العمل المؤسسي و على قدرة الوزارة في الوصول و التواصل مع الفئات المستهدفة و ضمان مشاركتها و تفاعلها وذلك من خلال عملها مع مشروع الدعم الفني لقطاعي التعليم و الشباب ، حيث استعرضت  النموذج الرائد الذي تبنته الوزارتين من خلال التطوير على مستوى السياسات و الانظمة وذلك باعداد سياسة للاعلام و الاتصال  و منهجيات عمل لضمان تنفيذها ، اضافة الى بناء قدرات فرق عمل الاعلام و الاتصال من خلال برنامج تدريب متقدم ، وتصميم و تنفيذ حملات اعلامية وفق أفضل الممارسات العالمية .


وعرضت في نهاية الجلسة فيديو لقصة نجاح من مدرسة الذهيبة الغربية الثانوية للبنات في لواء الموقر.


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