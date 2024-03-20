اغتيال مدير لجنة الطوارئ غرب غزة أمجد هتهت

وطنا اليوم:اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدير لجنة الطوارئ غرب قطاع غزة، أمجد هتهت، باستهدافه على دوار الكويت خلال تأمين المساعدات الثلاثاء.

واستشهد 23 فلسطينيا الثلاثاء في قصف الاحتلال وإطلاق النار المباشر على لجان عشائرية تؤمّن توزيع المساعدات بدوار الكويت في غزة.

يذكر ان الاحتلال الإسرائيلي استهدف في وقت سابق 3 قادة من شرطة غزة خلال 24 ساعة، هم مدير شرطة النصيرات محمود البيومي، ومدير عمليات الشرطة في قطاع غزة فايق المبحوح، ومدير مباحث شمال غزة رائد البنا.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء محاصرة مجمع الشفاء الطبي بوسط غزة، وشن قصفا عنيفا على مخيم النصيرات، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء تتكدس جثامينهم حاليا في مستشفى شهداء الأقصى.