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واقعة مروعة .. نازحون سودانيون تفحموا في صحراء ليبيا

منذ ثانيتين
واقعة مروعة .. نازحون سودانيون تفحموا في صحراء ليبيا

وطنا اليوم:أعلن جهاز الإسعاف الليبي وفاة 6 أشخاص من الجالية السودانية، وإصابة آخرين بحروق متفاوتة الدرجات، بعد تعرضهم لحادث مأساوي اليومين الماضيين وهم في طريقهم إلى مدينة الكفرة الليبية.
فقد تم بناء على تعليمات النيابة العامة ، تكليف فريق لانتشال الجثث تابع لجهاز الإسعاف والطوارئ في الكفرة، بمرافقة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، حيث توجه الفريق إلى جنوب الكفرة مسافة 240 كيلومتر بالصحراء، وتم انتشال عدد 4 جثث متفحمة.
بدوره، قال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ فرع الكفرة، إبراهيم بالحسن، في تصريحات ، إن الحادث وقع في الصحراء الكبرى بين ليبيا والسودان لعائلات من الجالية السودانية النازحة في ليبيا، موضحا أن السيارات كان بداخلها حوالي 16 شخصا من عائلتين من بينهم نساء وأطفال.
وكشف عن أن إحدى السيارات تعرضت لحادث نتيجة خلل فني نتج عنه اشتعال النار في السيارة أثناء السير.
وأضاف بالحسن، أن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص من العائلات السودانية، أربعة تفحموا داخل السيارة، واثنان تُوفوا قبل وصولهم إلى مستشفى الكفرة.
يشار إلى أن الإسعاف الليبي نقل بقية الحالات المصابة إلى مستشفى الكفرة التعليمي، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، ومن ثم تمت إحالتهم إلى مستشفيات بنغازي عن طريق الجهاز ذاته مع الطائرات العسكرية ليصلوا إلى بنغازي لاستكمال علاجهم هناك


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