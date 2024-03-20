ارتفاع الموسم المطري إلى 74 % والسدود إلى 140,5 مليون متر مكعب

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، الأربعاء، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح الأربعاء 20/3/2024 إلى ما نسبته 74% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

وأضافت الوزارة أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي كانت 90%، وأن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 2 مليون متر مكعب؛ لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 140,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 48,7% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وأن أعلى كمية هطول سجلت في مأدبا خلال 24 ساعة بلغت 27 ملم ، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية غالبية مناطق المملكة.