أمانة عمان تمنع استقبال أي معاملات بدون ذوي العلاقة المباشرة

وطنا اليوم:اصدرت امانة عمان تعميما يمنع استقبال اي معاملات او متابعة إجراءاتها من غير الأشخاص ذوي العلاقة المباشرة.

ووجه المدير التنفيذي للشؤون المالية في الامانة تعميما داخليا بناء على التعاميم الصادرة عن امين عمان بعدم استقبال المعاملات او متابعة اجراءاتها من غير الأشخاص ذوي العلاقة المباشرة بعد التأكد من هويتهم او بموجب تفويض خطي قانوني معتمد من اصحاب العلاقة ممن يمثلون هذا التفويض وتحت طائلة المسؤولية.