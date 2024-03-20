الأمانة العامة في حزب إرادة توجه رسالة وفيديو لأعضاء الحزب بمناسبة مرور عام على مؤتمره التأسيسي. فيديو

وطنا اليوم:وجه الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة رسالة شكر وعرفان لاعضاء حزب إرادة، حيا فيها روح الفريق الواحد لانجاح مسيرة الحزب من اجل مستقبل زاهر لأبناءه، مستقبل يستحق التضحيات لاردن كبير بقيادته وشعبه وقواته المسلحة واجهزته الأمنية.

واستذكر عام حافل بالإنجازات والتميز والتفاني والعمل الدؤوب ،وجولات مكومية لا تنتهي تجوب قرى وبوادي ومخيمات ومحافظات الاردن.

عام ابرز محطاته ، الإنتصار للقضية الفلسطينة التي كانت حاضرة بقوة في مفردات الحزب ، و ستبقى قضيتنا الاولى ،وتاجها القدس الشريف ،وهذا ما ترجمه حزب إرادة في قيادة الشارع والتفاعل مع المواطنين، من خلال الوقفات والمسيرات التي جابت أنحاء الوطن ،منددة بالعدوان الغاشم على قطاع غزة، ومخاطبة احزاب العالم ،والضمير الانساني لحشد التأييد والانتصار لفلسطين.

عام من العطاء والتميز اسهم في انتشار حزب إرادة في كافة مناطق المملكة، وتوج بافتتاح اكثر من عشرين مقر حتى الآن ،بخطى ثابتة ورؤى ثاقبة، نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات قوية سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ومؤسسيًا…

وتحت قبة البرلمان انتصرنا لمبادئنا فيما يخص قانون الجرائم الإلكترونية والموازنة وسيكون كذلك بالنسبة لقانون الطاقة .كما وضع الحزب معايير للترشح الداخلي للانتخابات النيابية المقبلة بشافية من خلال لجنة محايدة يشهد لها بالنزاهة ،وكانت الجامعات الاردنية قبلة لشباب حزب إرادة فكيف وهم حجر الاساس في إنجاح العمل الحزبي وتتويجه بوجود وجوه شابة تحت القبة وكافة مؤسسات الوطن.

المطلوب اليوم الكثير بحجم الوطن الذي يستحق منا العمل والانجاز ، فحزب إرادة مستدام والعمل مؤسسي لا يتغير بتغيير الشخوص…وسيبقى حزب إرادة عشيرتنا الاولى ،واي شخص من أي مكان كان من هذا الأردن الطاهر أو من أي عشيرة أو أصول أو دين يمثل جميع أعضاء الحزب من الشمال للجنوب ، ويكون المرآة الحقيقية لحزبنا .

وقام مكتب الاعلام والاتصال في الحزب بانتاج فيديو يوضح انجازات الحزب في عام. وفيما يلي نص رسالة الأمين العام التي وجهها لاعضاء حزب إرادة..

*مرور عام على مؤتمرنا التأسيسي *

تحياتي لكل فرد من افراد عائلة إرادة. أنتم العزوة والأهل والسند لكل من يعمل منا على مدار الساعة، يعمل لكم ومن أجلكم وأبنائكم ولكل اردني على ثرى الأردن الطاهر.

إن خياركم هو الصحيح، ، الصحيح في تحزبكم ، والصحيح في إختياركم إرادة.

لقد إطلعت للتو على فيديو عنوانه ” مرور عام على المؤتمر التأسيسي لحزب إرادة” ، ونشكر هنا وحدة الإعلام والإتصال على تجهيزه، لتفخروا به.

الفيديو يوثق أننا حزب ديمقراطي افرز قياداته بالإنتخابات وليس بالتعيين…

كما يوثق الفيديو أن مؤتمرنا التأسيسي حضره اكثر من ٣٠٠٠ مؤسس من اصل ٤٢٥٠ …. فلم نجمع هويات…

الفيديو يوثق أن نظامنا الأساسي ومبادئنا أجمعنا عليها وصدرت منا جميعا تماما كإسم حزبنا وشعاره، اخترناهما معا ولم يفرضه أحدنا على الآخر …

الفيديو يوثق أننا في أحداث غزة كنا حاضرين وقدنا الشارع وزئرنا معا بنبض الشارع وثوابتنا الوطنية وعشقنا لفلسطين ناهيك عن مخاطبتنا لأحزاب العالم لحشد التأييد لقضيتنا …

الفيديو يوثق أننا تحت قبة البرلمان انتصرنا لمبادئنا فيما يخص قانون الجرائم الإلكترونية والموازنة وسيكون كذلك بالنسبة لقانون الطاقة …

الفيديو يوثق أننا انتشرنا ب أكثر من ٢٠ مقر لنا في المملكة

يوثق الفيديو أننا برامجيين نعمل على رؤى في شتى المجالات نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات، قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا.

الفيديو يوثق أننا وضعنا معايير للترشح الداخلي للانتخابات النيابية القادمة وعممناها بشفافية ..

كما يوضح الفيديو أننا موجودين في الجامعات

يوضح الفيديو الكثير وخلف كل ذلك جهد كل واحد منكم دون إستثناء

للذي يرى نفسه أنه غير مفعل لغاية الآن نقول ، وجودك يكفي واستقطابك لأخوك او جارك يكفي ، فلا يوجد هيكل تنظيمي يستوعب ٨٠٠٠ قامة ولكن سنصل لك او ستصل لنا في دور لك تستطيع الإضافة من خلاله ، كما أقول لك انه بعد ٣ سنوات ستكون هناك أمانة عامة جديدة ومجالس جديدة ، وبعدها ب ٤ سنوات ستعاد الكرة مرة اخرى فنحن حزب مستدام إلى يوم الدين ان شاء الله.

في الفيديو الذي مدته قرابة الخمسة دقائق لم تظهر جميع وجوهنا، فسألت الإعلام وكانت إجابتهم انهم لا يستطيعوا فنيا إظهار كافة اعضاء الحزب كونهم ركزوا على الرسالة أكثر من إظهار الوجوه وقالوا لي أن كل شخص ظهر في الفيديو يعبر عنا جميعا. بصراحة أقنعتني الإجابة وأعتقد أنه يجب أن نسقطها على كل شيء في حزبنا . فهل ستسعنا القائمة الحزبية جميعا ؟ هل ستسعنا اللجنة الفلانية جميعا ؟

أليس السابق منا ؟

فليس لنا بد من أن نشعر جمعينا بأن أي منا يمثلنا جميعا بعيدا عن المناطقية والمحاصصات ، فكل منا ابن الكرك ، وكل منا ابن الوحدات وكل منا ابن البادية الشمالية وكل منا ابن مخيم الطالبية وغور الصافي والشونة الشمالية … الخ ، والإرادي الأردني من أصول سبعاوية يمثلني وإبن بني حسن الإرادي يمثلني وإبن المهيدات وابن عباد وبني حميدة وبني صخر يمثلني والقيسي والمجالي والعجوري والدعيجي يمثلوني…. ما داموا في إرادة . نعم إرادة عشيرتنا والأردن محافظتنا.

أعجبتني المقولة التالية لأحد رؤساء مجالس الفروع في في أحد محافظات الشمال في أحد الإجتماعات : “إذا نجح إبن عشيرتي الذي ليس في إرادة في الإنتخابات القادمة فسوف اتصل به او أزوره وابارك له ، أما إذا نجح إبن العقبة أو الطفيلة أو مخيم حطين من أبناء إرادة فسوف أوزع الحلوى وأفتح بيتي لإستقبال التهاني” ، والله عندما سمعته أيقنت أننا معا صنعنا شيء عظيم.

كل عام وأنتم بخير ، كل عام ونعاهدكم على الصدق والشفافية وحمل الأمانة ، كل عام ونحن عائلة واحدة لعزة ومنعة الأردن والبوصلة فلسطين ، كل عام ونعاهدكم على النقاء وعدم الواسطات والمحسوبيات وحجز المقاعد لأن هذه هي مبادئنا وفاقد الشيء لا يعطيه ، كل عام والسابق منا.

رجاء أن تستمتعوا بالفيديو الذي سيصلكم اليوم وأن تفخروا به “بأن توصلوه إلى كل معارفكم على الوتساب وتشاركوه على الفيسبوك وتويتر …. الخ” ليلف الأردن . يحق لكم فقد أنجزتم الكثير في عام واحد.

كل المحبة

أخوكم نضال البطاينة