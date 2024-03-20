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مجلس الأمانة يصادق على تمويل شراء 48 حافلة

منذ ساعتين
مجلس الأمانة يصادق على تمويل شراء 48 حافلة

وطنا اليوم:صادق مجلس أمانة عمان، امس الثلاثاء ، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على تمويل شراء 48 حافلة بقيمة 8 ملايين دينار من خلال التأجير التمويلي لاستكمال إجراءات تشغيل مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.
ووافق المجلس في جلسته الخامسة غير العادية على تجديد عقد الإيجار مع جمعية بنك الطعام ضمن مجمع صويلح التجاري لمدة عامين وبنفس شروط العقد السابق .


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