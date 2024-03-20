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ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لشباب برنامج خطى الحسين

منذ ساعتين
ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لشباب برنامج خطى الحسين

وطنا اليوم:أقام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في قصر الحسينية، امس الثلاثاء، مأدبة إفطار للفوج الثالث من شباب وشابات برنامج “خطى الحسين”، المخصص لبناء القيادات الشبابية.
وبين سمو ولي العهد، خلال المأدبة، أن المنخرطين في برنامج خطى الحسين شركاء في بناء المستقبل، مؤكدا أهمية تطبيق المهارات المكتسبة في مجالات تخصصهم على أرض الواقع بعد التخرج.
ويهدف برنامج خطى الحسين، وهو أحد برامج مؤسسة ولي العهد إلى توفير فرص نوعية تعزز من الميزة التنافسية للشباب والشابات في جميع محافظات المملكة، إضافة إلى تطوير مهاراتهم


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