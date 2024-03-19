حد ادنى جديد لاتعاب المحامين في الاردن

وطنا اليوم_أصدر نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، تعليمات جديدة تحدد الحد الأدنى لأتعاب المحاماة في مختلف القضايا، وتهدف هذه التعليمات إلى ضمان حصول المحامين على أتعاب عادلة مقابل خدماتهم، وتوفير حماية للموكلين من الاستغلال.



كما تم تشكيل لجنة تسمى «لجنة الأتعاب» برئاسة نقيب المحامين أو من ينوب عنه، تتكون اللجنة من 4 محامين على الأقل من ذوي الخبرة، وتكون مهمتها مراجعة وتحديث جدول الحد الأدنى للأتعاب بشكل دوري.



وبحسب التعليمات الجديدة يُسمح للمحامي بتقاضي أتعاب أقل من الحد الأدنى المقرر في حالات الخدمات الإنسانية.



وستساعد هذه التعليمات في ضمان حصول المحامين على أتعاب عادلة مقابل خدماتهم، ممّا سيعزز من مكانتهم المهنية ويُحسّن من ظروف عملهم.



كما تساعد هذه التعليمات في حماية المحامين و الموكلين من الاستغلال في الوقت نفسه وتضمن منافسة عادلة كما تُساهم هذه التعليمات في تعزيز الشفافية في مهنة المحاماة.



يشار إلى أنّ هذه التعليمات ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها على موقع نقابة المحامين الإلكتروني.