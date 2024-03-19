“حماس”: الاحتلال يتقصّد ضرب أي هياكل محلية تنظم توزيع المساعدات

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الثلاثاء، إن “تصاعد العدوان الدموي الصهيوني لن يكسر إرادة شعبنا، ولن يزعزع صموده”.



وأضافت الحركة في بيان صحفي، أن “قوى الشعب الفلسطيني كافة متحدة، من أجل قطع الطريق على هذا العدو المجرم، وعلى مخططاته الإحلالية الإرهابية”.



وأكدت أن “استهداف جيش الاحتلال النازي للجان الشعبية التي كانت تؤمّن توزيع المساعدات عند دوار الكويت، جنوب مدينة غزة، وارتقاء عدد من الشهداء العاملين فيها مساء الثلاثاء، دليل إضافي على سادية الاحتلال الصهيوني المجرم الذي يتَقَصّد ضرب أي هياكل محلية أو عشائرية وطنية تقوم بتنظيم وتوزيع المساعدات بهدف نشر الفوضى والفلتان الأمني، تنفيذاً لمخططه الخبيث الرامي لدفع شعبنا للنزوح عن أرضه”.



وطالبت “حماس”، المجتمع الدولي والهيئات الدولية والإقليمية كافة، “بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بكبح جماح هذا العدو النازي، الذي يُمعن في قتل أبناء شعبنا سواء بالقصف الهمجي أو بسلاح التجويع الذي يُطبِّقُه على مرآى ومسمع من العالم أجمع”.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.



وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 31 ألفا و819 شهيدا، وإصابة 73 ألفا و934 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.