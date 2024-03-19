الامانة ترد عبر وطنا اليوم وتوضح حول الفيديو المتداول لاحد الطرق المحفورة تسبب بتعطل عشرات المركبات

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_رصدت عدسة وطنا اليوم العديد من الفيديوهات التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لأحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة عمان بالقرب من جامعة العلوم التطبيقة على طريق شارع الاردن ، تم حفره من دون وجود اي علامات واشارات تحذيرية لسائقين مما تسبب باضرار جسيمة على عشرات المركبات و خروجها عن الطريق بسبب تعطلها .

واوضح الناطق الاعلامي لامانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة لوطنا اليوم ان الحفرة موجوده في احد الطرق في مقطع خدمات تم حفرها من قبل احد المقاولين لشركات الخدمات ، وتم حفرها دون اذن من الامانة ومن غير اي تصريح مسبق منهم ، وان كوادر الامانه قامت على الفور باجراء صيانه واصلاح للحفرة الموجودة على قاطع الطريق واخذ التدابير اللازمه لذلك .

وبين الرحامنه لوطنا اليوم انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بحق المقاول لمنع تكرار الحادثه .