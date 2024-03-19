أمانة عمان تصدق على تمويل شراء 48 حافلة

وطنا اليوم_صدق مجلس أمانة عمان الكبرى، الثلاثاء، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة على تمويل شراء 48 حافلة بقيمة 8 ملايين دينار من خلال التأجير التمويلي لاستكمال إجراءات تشغيل مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.



كما وافق المجلس في جلسته الخامسة غير العادية على تجديد عقد الإيجار مع جمعية بنك الطعام ضمن مجمع صويلح التجاري لمدة عامين بنفس شروط العقد السابق، وذلك وفق بيان للأمانة .