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استشهاد مدير شرطة النصيرات بقصف أمام مقر الأونروا وسط غزة

منذ ثانيتين
استشهاد مدير شرطة النصيرات بقصف أمام مقر الأونروا وسط غزة

وطنا اليوم:استهدفت الغارة الإسرائيلية على سيارة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل ساعات، مدير شرطة النصيرات محمود البيومي الذي استشهد مع مرافقيه وطفلين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وكانت السيارة التي استهدفها الاحتلال، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
الجدير بالذكر ان البيومي هو القيادي الثالث في الشرطة الذي تغتاله قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد اغتيالها مدير عمليات الشرطة في قطاع غزة فايق المبحوح، ومدير مباحث شمال غزة رائد البنا.


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