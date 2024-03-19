القسام تعلن الايقاع بقوة صهيونية بمحيط مستشفى الشفاء بين قتيل وجريح

وطنا اليوم_أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة “TBG” وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.



وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، أنها استهدفت (7) آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء.



ومنذ فجر أمس الإثنين، تخوض كتائب القسام اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء.