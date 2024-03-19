بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

القسام تعلن الايقاع بقوة صهيونية بمحيط مستشفى الشفاء بين قتيل وجريح

منذ 4 ساعات
القسام تعلن الايقاع بقوة صهيونية بمحيط مستشفى الشفاء بين قتيل وجريح

وطنا اليوم_أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة “TBG” وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، أنها استهدفت (7) آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء.

ومنذ فجر أمس الإثنين، تخوض كتائب القسام اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:21

الامانة ترد عبر وطنا اليوم وتوضح حول الفيديو المتداول لاحد الطرق المحفورة تسبب بتعطل عشرات المركبات

00:16

كندا تعلن إيقاف تصدير الأسلحة لإسرائيل

00:13

تضحية بلا حدود

23:45

الجيش الإسرائيلي يقر بسقوط صاروخ على إيلات بعد إطلاقه من اليمن

23:45

وفاة شابين إثر حادث تدهور بالموقر

23:10

عاجل – 23 شهيدا باستهداف الاحتلال لجان تؤمن توزيع المساعدات

22:28

مديرية الأمن العام تقيم افطارات رمضانية لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين

22:24

أمانة عمان تصدق على تمويل شراء 48 حافلة

22:09

عاجل – اسماعيل هنية: متمسكون بشروط وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال وعودة النازحين

20:46

استشهاد مدير شرطة النصيرات بقصف أمام مقر الأونروا وسط غزة

20:38

الأردن وبريطانيا يؤكدان أهمية وتاريخية العلاقات الثنائية بين البلدين

20:28

أميركا: لم نر دليلا على استخدام إسرائيل التجويع كسلاح بغزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-3-2024وفيات الاثنين 18-3-2024وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024