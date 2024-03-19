بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

رسالة بخط اليد من مقاتلي “القسام” لأصحاب أحد منازل غزة تثير تفاعلا كبير

منذ 16 ثانية
رسالة بخط اليد من مقاتلي “القسام” لأصحاب أحد منازل غزة تثير تفاعلا كبير

وطنا اليوم_انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة رسالة نصية مكتوبة بخط اليد، “تركها مقاتلون في كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، داخل منزل مُخلى خلال معارك غزة”، ما أثار تفاعلا.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء على منصة “إكس” مع الرسالة، حيث أشاروا إلى “الأخلاق العالية التي يتمتع بها مقاتلو القسام”، وكتب أحدهم معلقا: “أخلاق خير خلق الله”، وأضف آخر: “أقسم بالله لو طلبتم عيوننا لأعطيناها لكم..يا فخرنا ويا عزنا..حفظكم الله..ثبتكم الله..نصركم وسدد رميكم الله”، وعلق أحدهم بالقول: “هذا من الأمانة وحسن الخلق”.


وجاء في الرسالة التي تداول صورتها رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية: “أهل البيت الكرام، سامحونا، لقد استخدمنا بعضا من مقتنياتكم من مأكل وملبس وذلك للضرورة.. نسأل الله السلامة للجميع.. إخوانكم في كتائب الشهيد عز الدين القسام”، وفق ما نشرته إذاعة “الأقصى”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:08

جيش الاحتلال يعدم 50 مدنياً بينهم أطفال بمستشفى الشفاء في غزة

20:00

شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي في بيت لحم ونابلس

19:51

التربية توقع اتفاقية مع الغانم لإنشاء 3 مدارس في الأردن

19:42

صحة غزة: المحتجزون بمجمع الشفاء صائمون منذ 48 ساعة

19:36

بدعم من أورنج الأردن .. نستقبل رمضان بالخير مع تطبيق “واسطة خير”

19:32

الميثاق في اجتماعه 51 يؤكد دعمه لجهود الدولة لوقف اي تصعيد إسرائيلي في القدس

19:30

توجه لإنشاء مسارات سياحية ودينية في البلقاء

19:28

نظرية الادارة في الدولة الاردنية

19:26

بلاغ حكومي لتنفيذ قانون الموازنة العامة لسنة 2024

19:22

الأردن الخامس عربيا و55 عالميا بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

19:19

بعد شائعات عن وفاته.. أول ظهور للملك تشارلز وهو يغادر قصره

19:18

نتنياهو: جهات داخل “إسرائيل” انضمت إلى أمريكا لمنع اجتياح رفح

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-3-2024وفيات الاثنين 18-3-2024وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024