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شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي في بيت لحم ونابلس

منذ 3 ثواني
شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي في بيت لحم ونابلس

وطنا اليوم:استشهد شابان فلسطينيان برصاص إسرائيلي أحدهما قرب مستوطنة إسرائيلية في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، وذلك بزعم تنفيذ عملية أصيب على إثرها مستوطنان إسرائيليان.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب قرب مستوطنة “غوش عتصيون” حنوبي بيت لحم، وذلك بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار في المنطقة ما أدى إلى إصابة إسرائلييين اثنين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. فيما أفادت مصادر باستشهاد الشاب الفلسطيني.
ووصفت إصابة أحد المستوطنين الإسرائيليين بـ “الخطيرة”.
وفي بلدة عقربا جنوبي نابلس استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” في وقت سابق الثلاثاء.
ونقلت “وفا” الوكالة الرسمية عن مصادر طبية فلسطينية، تأكيدها استشهاد فلسطيني يدعى فاخر باسم بني جابر، (40 عاما) بعد إصابته برصاص إسرائيلي في منطقة الصدر، ونقل الى مستشفى رفيديا وأعلن عن استسهاده.
وأفادت مصادر فلسطينية أن “فلسطينيين تصدوا لاعتداءات رعاة الأبقار من المستوطنين، وذلك بحماية جيش الاحتلال في خربة الطويل شرقي عقربا، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات وسط إطلاق للنار، أصيب على إثرها المواطن فاخر بني جابر وأعلن عن استشهاده”.


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