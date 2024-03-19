بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الميثاق في اجتماعه 51 يؤكد دعمه لجهود الدولة لوقف اي تصعيد إسرائيلي في القدس

منذ ساعة واحدة
الميثاق في اجتماعه 51 يؤكد دعمه لجهود الدولة لوقف اي تصعيد إسرائيلي في القدس

وطنا اليوم:أكد حزب الميثاق الوطني دعمه لكافة الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتفادي أي تصعيد محتمل في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الاسبوعي ال 51 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء إننا ندعم جهود جلالة الملك كافة مع جميع الأطراف لمنع أية إجراءات استفزازية تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس الشريف وعلى رأس ذلك التضييق على المصليين اثناء أداء صلاتي الجمعة والتراويح في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، والذي سيؤدي الى تفاقم الأوضاع وانفجارها في المدينة المقدسة وعموم الضفة الغربية.

ودعا الميثاق الوطني الدول العربية والاسلامية الى دعم الموقف الأردني وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، ووضع حد لكل عمليات الاستفزاز التي يحاول الاحتلال القيام بها في القدس الشريف من خلال محاولة التضييق على المصليين واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن المحافظة على المسجد الأقصى المبارك وحمايته مسؤولية جميع المسلمين فالوصاية هاشمية والسيادة فلسطينية والمسؤولية عربية اسلامية.

كما جدد الميثاق الوطني دعمه للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مؤكدا أهميتها في المحافظة على الوضع التاريخي القائم للمقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والتصدي لكافة مخططات الاحتلال الهادفة إلى تقسيم المسجد مكانيا وزمانيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:28

أميركا: لم نر دليلا على استخدام إسرائيل التجويع كسلاح بغزة

20:13

رسالة بخط اليد من مقاتلي “القسام” لأصحاب أحد منازل غزة تثير تفاعلا كبير

20:08

جيش الاحتلال يعدم 50 مدنياً بينهم أطفال بمستشفى الشفاء في غزة

20:00

شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي في بيت لحم ونابلس

19:51

التربية توقع اتفاقية مع الغانم لإنشاء 3 مدارس في الأردن

19:42

صحة غزة: المحتجزون بمجمع الشفاء صائمون منذ 48 ساعة

19:36

بدعم من أورنج الأردن .. نستقبل رمضان بالخير مع تطبيق “واسطة خير”

19:30

توجه لإنشاء مسارات سياحية ودينية في البلقاء

19:28

نظرية الادارة في الدولة الاردنية

19:26

بلاغ حكومي لتنفيذ قانون الموازنة العامة لسنة 2024

19:22

الأردن الخامس عربيا و55 عالميا بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

19:19

بعد شائعات عن وفاته.. أول ظهور للملك تشارلز وهو يغادر قصره

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-3-2024وفيات الاثنين 18-3-2024وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024