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عمليات جديدة للمقاومة وسط قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
عمليات جديدة للمقاومة وسط قطاع غزة

وطنا اليوم_أعلنت سرايا القدس أنها قصفت تجمعات جنود الاحتلال غرب نتساريم شمال المحافظة الوسطى بصواريخ من نوع 107.


كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة “تي بي جي” وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمحيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

كما أعلن حزب الله اللبناني إنه استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط تلة الطيحات بالمدفعية والأسلحة الصاروخية، كما استهدف قوة إسرائيلية أخرى جنوب موقع برانيت، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة بالاستهدافين.
وأضاف الحزب أنه استهدف آلية عسكرية إسرائيلية وجنودا بداخلها في تلة الطيحات بصاروخ موجه، مشيرا إلى أنه أوقع الجنود بين قتيل وجريح.

من جانبه، أكد مراسل الجزيرة إطلاق صواريخ باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.


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