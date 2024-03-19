بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بلدية إربد تخالف 82 منشأة وتنذر 211 منذ بداية رمضان

منذ ساعة واحدة
بلدية إربد تخالف 82 منشأة وتنذر 211 منذ بداية رمضان

وطنا اليوم_قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى المهندس يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 211 منشأة داخل حدود البلدية منذ بداية شهر رمضان.

وأضاف العمري، اليوم الثلاثاء، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 82 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 820 زيارة.

وذكر العمري، أن الدائرة، تلقت 17 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 8 منشآت وأفراد إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم.

وبين، أن الدائرة كثفت من عملها في شهر رمضان المبارك، حيث يعمل قسم التفتيش الصحي على ثلاث فترات يومية (صباحية ومسائية وليلية)، والأمر ينطبق على عمل قسم الأسواق والتركيز على متابعة وسط المدينة عبر فرق قسم الصحة ولجنة الصحة والسلامة العامة لغايات تنظيم عمل السوق ومتابعة أصحاب البسطات.

وأوضح، أن قسم المسلخ البلدي يعمل من السادسة صباحًا وحتى الانتهاء من الذبح، وبعدها تقوم فرق المسلخ بمتابعة الملاحم وعرض اللحوم ومدى صلاحيتها عند العرض مع وجود مراقب صحة من المديرية .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:51

التربية توقع اتفاقية مع الغانم لإنشاء 3 مدارس في الأردن

19:42

صحة غزة: المحتجزون بمجمع الشفاء صائمون منذ 48 ساعة

19:36

بدعم من أورنج الأردن .. نستقبل رمضان بالخير مع تطبيق “واسطة خير”

19:32

الميثاق في اجتماعه 51 يؤكد دعمه لجهود الدولة لوقف اي تصعيد إسرائيلي في القدس

19:30

توجه لإنشاء مسارات سياحية ودينية في البلقاء

19:28

نظرية الادارة في الدولة الاردنية

19:26

بلاغ حكومي لتنفيذ قانون الموازنة العامة لسنة 2024

19:22

الأردن الخامس عربيا و55 عالميا بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

19:19

بعد شائعات عن وفاته.. أول ظهور للملك تشارلز وهو يغادر قصره

19:18

نتنياهو: جهات داخل “إسرائيل” انضمت إلى أمريكا لمنع اجتياح رفح

18:51

عمليات جديدة للمقاومة وسط قطاع غزة

18:49

عاجل – هآرتس: مئات الحسابات المزيفة لترويج رواية اسرائيل ضد حماس والاونروا

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-3-2024وفيات الاثنين 18-3-2024وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024