بلدية إربد تخالف 82 منشأة وتنذر 211 منذ بداية رمضان

وطنا اليوم_قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى المهندس يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 211 منشأة داخل حدود البلدية منذ بداية شهر رمضان.



وأضاف العمري، اليوم الثلاثاء، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 82 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 820 زيارة.



وذكر العمري، أن الدائرة، تلقت 17 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 8 منشآت وأفراد إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم.



وبين، أن الدائرة كثفت من عملها في شهر رمضان المبارك، حيث يعمل قسم التفتيش الصحي على ثلاث فترات يومية (صباحية ومسائية وليلية)، والأمر ينطبق على عمل قسم الأسواق والتركيز على متابعة وسط المدينة عبر فرق قسم الصحة ولجنة الصحة والسلامة العامة لغايات تنظيم عمل السوق ومتابعة أصحاب البسطات.



وأوضح، أن قسم المسلخ البلدي يعمل من السادسة صباحًا وحتى الانتهاء من الذبح، وبعدها تقوم فرق المسلخ بمتابعة الملاحم وعرض اللحوم ومدى صلاحيتها عند العرض مع وجود مراقب صحة من المديرية .