امرأة تنهي حياة زوجها خلال إعدادها مائدة إفطار رمضان

وطنا اليوم_أقدمت ربة منزل مصرية على طعن زوجها بسكين خلال مشاجرة بينهما بمنزلهما في قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف أثناء إعدادها وجبة الإفطار .

وأضاف الاعلام المصري أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف تلقت بلاغا يفيد بوفاة شاب طعنا بآلة حادة سكين على يد زوجته بقرية الحيبة الواقعة شرق النيل بدائرة مركز شرطة الفشن، وتم إلقاء القبض على الزوجة المتهمة بقتل زوجها، وجرى إيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم وجارٍ التحقيق مع المتهمة داخل مركز شرطة الفشن، وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت انتداب الطب الشرعي تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

وتعد هذه الجريمة هي الثانية في رمضان بمصر، بعدما ارتكب شاب جريمة مروعة في صعيد مصر، بعدما قتل زوجته وحاول إنهاء حياته بطلق ناري، فجر اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان.