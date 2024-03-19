عربيات : هناك شركات طيران توقفت عن السفر للعقبة

وطنا اليوم:قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، الثلاثاء، إنّ هناك شركات طيران توقفت عن السفر للعقبة نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة منها (إيزي جت، وراين إير)؛ ولكن هناك شركات ما زالت تعمل وتسافر إلى العقبة.

وأضاف عربيات إنّ نسبة الأردنيين الذين يستخدمون طيران منخفض التكاليف لا يتجاوز 14% من إجمالي عدد الركاب الكلي، حيث إنّ اتفاقيات الأردن مع الطيران منخفض التكاليف والعارض هي اتفاقيات تسويقية وليست دعم.

وأشار إلى أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة من أحداث سياسية وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أثر على حركة السياحة للأردن خاصة الطيران منخفض التكاليف.

وفيما يتعلق بالسفر إلى عمّان، أشار إلى تخفيض عدد الرحلات نتيجة انخفاض الطلب لتخوف بعض السياح ولكن هذا تخفيض مؤقت.

وأوضح عربيات أن طيران شركة “راين إير” خفضت عدد رحلاتها أو خطوطها، مبينا أن الأردن تأثر بشكل كبير فيما يتعلق بالطيران منخفض التكاليف ولكن هناك أسواق عوضت عدد الرحلات.

ولفت عربيات إلى أنه يتم بحث عن أسواق جديدة لتعويض أي انخفاض لرحلات سياحية.