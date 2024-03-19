الحوثيون: استهدفنا أم الرشراش بصواريخ مجنحة

وطنا اليوم:أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة “أنصار الله” العميد يحيى سريع، استهداف سفينة (Mado) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وقال سريع في بيان اليوم الثلاثاء: “نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عمليةَ استهداف لسفينة ( Mado ) الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”.

وأضاف: “إن القوات الصاروخية أطلقت عددا من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية في أم الرشراش بفلسطين المحتلة أصابت أهدافها بنجاح”.

وتابع: “مستمرون بعون الله في تأدية واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأكد:”عملياتنا العسكرية لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف حركة “أنصار الله” (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.