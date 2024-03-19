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إقبال متزايد على برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي

منذ ثانيتين
إقبال متزايد على برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي

وطنا اليوم:شهد برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي عن طريق البنوك والجمعيات بدعم 30% مقدم من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إقبالا كبيراً من المواطنين في محافظات المملكة كافة.
وأعلن صندوق الطاقة، اليوم الثلاثاء، بأن استقبال الطلبات للبرنامج عن طريق البنوك والجمعيات قد قارب على الانتهاء، نظرا للاقبال المتزايد على الخدمة، وأن الحصص المخصصة للنوافذ التمويلية لهذه المرحلة من البرنامج قاربت على الانتهاء وتبقى بعضا من النوافذ التمويلية، إذ يعمل الصندوق على تسريع اجراءات توقيع الاتفاقيات معها.
وعزا الصندوق قرب انتهاء البرنامج إضافة إلى الإقبال الشديد من المواطنين، وأيضا إلى السرعة في تنفيذ الاجراءات من قبل النوافذ التمويلية والجهات الشريكة، مما مكن الصندوق من تحقيق المؤشرات المستهدفة للبرنامج وإستنفاذ الموازنات المخصصة له خلال وقت قياسي.
كما أعلن الصندوق عن البدء بإجراءاته في صرف مطالبات الدعم كافة المقدم من قبله والبالغة قيمتها 30% من تكلفة الأنظمة المدعومة للمطالبات الواردة من النوافذ التمويلية للبرنامج والمستوفية الشروط والوثائق اللازمة.
وأكد الصندوق أنه مستمر في تنفيذ البرنامج في مراحل اخرى قادمة ستيم الاعلان عنها في حينه.
و نوه الصندوق أنه مستمر حاليا في تقديم برنامج الدعم لتركيب السخان الشمسي من خلال النوافذ التمويلية المختلفة، وعبر منصة الشمول المبدئي https://Solarenergy.gov.jo
ولا تغيير على إجراءات تقديم الخدمة.
وكان الصندوق قد أطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية في شهر كانون الأول لعام 2023 ، متضمنا تقديم دعما مباشرا للأسر الأردنية بنسبة 30% من كلفة أنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية، إضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية المعتمدة مما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.


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