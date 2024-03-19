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الميثاق يشارك ببرنامج افطار يتيم في محافظة معان

منذ ثانيتين
الميثاق يشارك ببرنامج افطار يتيم في محافظة معان

وطنا اليوم:شارك حزب الميثاق الوطني فرع معان اليوم في برنامج افطار اليتيم بالتعاون مع جمعية فداك يا وطن الخيرية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الهيئة الادارية في محافظة معان احمد البزايعة ان مشاركة حزب الميثاق الوطني ببرنامج افطار يتيم بالتعاون مع جمعية فداك يا وطن الخيرية تأتي من باب التكافل الاجتماعي بين الشعب الاردني الواحد وهذا اقل ما يمكن تقديمه وجاء هذا تزامنا مع احتفالات المملكة الاردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لتولي سيد البلاد سلطاته الدستورية امد الله في عمره

وجاء الافطار بحضو مجموعة من القيادات الشبابية والمجتمعية والعشائرية والاعلامية من اعضاء الميثاق وابناء المحافظة .

هذا وتم تكريم عدد من اعضاء الهيئة الادارية لفرع الحزب في معان للجهود الطيبة التي بذلوها لانجاح هذة الفعالية.


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