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مبيضين للمبخسين والناعقين: فليتسابق المتنافسون

منذ 3 ثواني
مبيضين للمبخسين والناعقين: فليتسابق المتنافسون

وطنا اليوم:علق الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، على انتقادات الانزالات الجوية الأردنية فوق قطاع غزة.
وقال المبيضين، “البعض قال إن هذه حالة استعراضية للأردن في سماء غزة”، ورد على ذلك بقوله “أنت تجلس في دولة ولديك أموال أكثر، فالتتفضل وتقدم مثل الأردن إنزالات جوية، وجسر بري، ومساعدات عبر رفح”.
وأضاف، “فليتسابق المتنافسون”.
وتابع أن الله عز وجل يقول “فاستبقوا الخير” ليس العتب واللوم والتبخيس، ومع ذلك فإن الأردن لا ينظر إلى هذه الاصوات الناعقة والتي تريد النيل من هذا الجهد والتقليل منه.
وكان قال وزير الاتصال الحكومي، إن المساعدات الأردنية ومنها القمح والطحين وصلت أمس إلى شمال قطاع غزة بجهد الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية.
وأضاف مبيضين أن شاحنات المساعدات كانت تحمل أيضا حليب الأطفال، وغيرها من المواد الاغاثية.
وبين الوزير أن المساعدات الأردنية تصل إلى الغزيين بأكثر من صيغة.


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