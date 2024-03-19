مقتل قائد بغرفة عمليات لواء للاحتلال في معارك مدينة غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل قائد في غرفة عمليات اللواء 401، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في محيط منطقة مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الضابط القتيل، ويدعى سيباستيان حايون، كان ضمن غرفة القيادة الأمامية واليد اليمنى لأحد قادة ألوية الهجوم الرئيسية شمال غزة.

ووفقا لحسابه الشخصي على موقع فيسبوك، فإن الضابط القتيل ينحدر من أصول أرجنتينية.

وهذا القتيل الثاني خلال يومين لجيش الاحتلال، منذ شنه هجوما عنيفا على الأحياء الغربية من مدينة غزة، وخاصة مستشفى الشفاء، الذي كشفت تقارير عن إعدامه عشرين فلسطينيا من النازحين بداخله.

ويواصل الاحتلال قصفه العنيف على المنطقة، وقام بإجبار السكان بالتهديد بالقصف والقتل على النزوح إلى المناطق الجنوبية من القطاع عبر شارع الرشيد المحاذي للساحل.

وبمقتل حايون، ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ عملية طوفان الأقصى إلى 594 قتيلا من الضباط والجنود، من بينهم 251 منذ العدوان البري على القطاع.