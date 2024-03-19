أمطار وسيول .. طقس العرب يكشف تطورات الحالة الجوية في الأردن

وطنا اليوم:تُظهر أحدث صور الأقمار الاصطناعية حتى الساعة 2:00 ظهرا ، استمرار تدفق المزيد من السحب الماطرة نحو الاردن والمرافقة للمنخفض الجوي، يتخللها بعض السحب الرعدية مع اشتداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة ، بحسب طقس العرب.

ويتوقع بمشيئة الله خلال الوقت الحالي والساعات القادمة أن تشمل الأمطار مختلف مناطق المملكة بما فيها العاصمة عمان.

وتكون الامطار غزيرة أحياناً مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد أحياناً، وتعمل على تشكل السيول وارتفاع وجريان الأودية.

وقال موقع طقس العرب إنه يتوقع خلال الوقت الحالي والساعات القادمة أن تشمل الأمطار مختلف مناطق المملكة بما فيها العاصمة عمان، على أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد أحياناً.

وبين أن تساقط الأمطار ستسبب بتشكل السيول وارتفاع جريان الأودية، كما تكون الرياح غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية إلى شديدة أثناء النهار قد تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة محلياً خاصة فوق مناطق البادية، وتكون مصحوبة بالعواصف الرملية في مناطق البادية وجميع الطرق الصحراوية والمعابر الحدودية.