الشبلي يكشف حجم المساعدات الأردنية التي وصلت غزة

وطنا اليوم:قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، الثلاثاء، إنّ أكثر من 212 مليون دولار القيمة الإجمالية للمساعدات التي أرسلتها الهيئة إلى فلسطين قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف الشبلي خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية”، في مبنى وزارة الاتصال الحكومي، أنه نُفذ من الأردن 117 إنزالا جويا على قطاع غزة منها 50 إنزالا أردنيا نفذتها القوات المسلحة الأردنية و67 بالشراكة مع دول شقيقة وصديقة.

وأشار إلى أنه تم إرسال 508 شاحنات في إطار الجسر البري الإغاثي إلى غزة 333 منها بالتعاون بين الهيئة والمنظمات الدولية و175 بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

ولفت إلى أن 48 طائرة إغاثية أرسلت من خلال الهيئة الخيرية إلى مطار العريش، ثم إلى معبر رفح، ليصار لايصالها إلى قطاع غزة، حيث إنّه لدى الهيئة مشاريع وبرامج عدة؛ مشاريع طارئة وصحية وموسمية وتعليمية، ومشاريع التمكين والتنمية المستدامة.

وأكّد أن الأردن سباق في رسم الدبلوماسية الإنسانية المتمثلة في تقديم الدعم والمساعدات الخارجية والتي شملت عدة دول فلسطين، والسودان، ولبنان، وسوريا، والباكستان وغيرها.

وبين الشبلي أن مجموع المستفيدين من الهيئة بالمتوسط يبلغ سنويًا ( 83.000 )بقيمة إجمالية تتجاوز المليون دولار.