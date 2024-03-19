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لجنة أردنية لتسهيل نقل البضائع لضمان استمرارية سلاسل التوريد

منذ 3 ساعات
لجنة أردنية لتسهيل نقل البضائع لضمان استمرارية سلاسل التوريد

وطنا اليوم:أوعز مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة بتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل في المراكز الجمركية والحدودية فيما يخص انسيابية وتسهيل نقل البضائع والإجراءات الجمركية للمحافظة على المخزون واستمرارية سلاسل التوريد في ظل الظروف الاقليمية لمعالجة اي عقبات او تحديات بشكل فوري ومتابعة اجراءات التخليص على البضائع ميدانيا من قبل هذه اللجنة.
وقال القضاة ان اللجنة المشكلة برئاسة مساعد المدير العام لشؤون التسهيل والالتزام عميد جمارك سالم البشابشة وعضوية عدد من مدراء المديريات المعنية ستباشر اعمالها فورا للاطلاع عن كثب على سير العملية في المراكز ومعالجة اي اختلالات ان وجدت بدءا من مركز جمرك العقبة ومرورا بكافة المراكز الجمركية الحدودية المعنية.
وشدد القضاة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل على التجار واختصار عاملي الوقت والجهد والاستفادة من المشاريع الريادية التي تبنتها الدائرة في هذا المجال للتخليص على البضائع بأسرع وقت ممكن مع ضمان سلامة الإجراءات الجمركية سواء للبضائع الواردة او الصادرة أو الترانزيت.
تأتي هذه الإجراءت والمتابعة الحثيثة من الجمارك الاردنية بناء على التوجيهات الحكومية لكافة الدوائر المعنية بضرورة التعامل مع الظروف الإقليمية وتسهيل عملية التبادل التجاري وضمان استمرارية سلاسل التوريد والمحافظة على المخزون الاستراتيجي لبعض المواد الأساسية وبالشراكة مع القطاع الخاص و نقابة اصحاب شركات التخليص واستمراراً لنهج دائرة الجمارك بسعيها الدؤوب لتطوير الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير العالمية وبشكل مستمر


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