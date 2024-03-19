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إخماد حريق داخل مشغل دهانات وأخشاب في عمان

منذ 3 ساعات
إخماد حريق داخل مشغل دهانات وأخشاب في عمان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت صباح اليوم مع حريق شب في مشغل دهانات موبيليا وأخشاب بمساحة إجمالية بلغت (90)م2 بمنطقة القويسمة.
وبين المصدر ان طواقم الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي المحلات المجاورة.
ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وفُتِحَ تحقيق بأسباب الحريق.


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