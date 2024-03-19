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لأول مرة .. شاحنات أردنية محملة بالمساعدات تصل شمال غزة

منذ ساعتين
لأول مرة .. شاحنات أردنية محملة بالمساعدات تصل شمال غزة

وطنا اليوم:لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة، وصلت مساء الاثنين، 9 شاحنات أردنية محملة بالمساعدات الغذائية إلى شمالي قطاع غزة.
وشملت هذه المساعدات، الطحين والحليب والمعلبات والأرز وجميع المواد الأساسية، حيث تم افراغها في مخازن تابعة للأونرا في مخيم جباليا.
وسيتم توزيع المساعدات من قبل اللجان المحلية والشعبية على مخيم جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، بالاضافة إلى جباليا البلد والتي تفتقر هذه المناطق لكل مقومات الحياة.
ويأتي إرسال المساعدات إلى شمال غزة، ضمن المساعي التي تقودها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، ودعماً لصمودهم في مواجهة المأساة الإنسانية التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين أول العام الماضي.


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