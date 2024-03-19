مدير الأونروا: إسرائيل منعتني من الدخول إلى غزة

وطنا اليوم:قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومصر إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت السماح للمدير العام للوكالة بدخول قطاع غزة يوم الاثنين ووصفتا الخطوة بأنها غير مسبوقة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساعدة.

وقال فيليب لازاريني المدير العام لأونروا إنه كان ينوي التوجه إلى رفح يوم الاثنين “لكن تم إبلاغي قبل ساعة برفض دخولي إلى رفح”.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي بالقاهرة للازاريني “تعرضتم للرفض من الحكومة الإسرائيلية، رفضت دخولكم، وهي خطوة غير مسبوقة لممثل في هذا المنصب الرفيع”.

وأونروا إلى حد بعيد أكبر هيئة إغاثة في غزة، حيث أكد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة حذر من مجاعة وشيكة في الشمال على عمق الأزمة الإنسانية يوم الاثنين.

وكتب لازاريني على منصة إكس “في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية دخولي إلى القطاع”، مضيفا أن زيارته استهدفت تحسين عمليات المساعدات الإنسانية.

وأضاف “هذه المجاعة التي هي من صنع الإنسان وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء”.

وأدى الهجوم البري والجوي الإسرائيلي إلى تدمير قطاع غزة في الشهور الخمسة الماضية مما أدى إلى استشهاد أكثر من 31 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة.