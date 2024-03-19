غرق خيام النازحين بدير البلح جراء الأمطار الغزيرة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام فلسطينية بغرق خيام النازحين في دير البلح وسط قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة.

ووفق الوكالة الفلسطينية للأنباء، تشهد غزة ومناطق عدة من فلسطين المحتلة اليوم الثلاثاء منخفضا جويا مصحوبا بعواصف وأمطار غزيرة.

يشار إلى أن معظم النازحين في الخيام ومراكز الايواء تركوا منازلهم في مختلف مناطق القطاع على وجه السرعة أملا بالنجاة من قصف طائرات ومدفعية الاحتلال، حاملين معهم القليل من الملابس والأغطية والمقتنيات الشخصية، ليصبحوا فريسة للبرد القارس والجوع والعطش.

وفي ظل هذا البرد القارس، يعاني نصف سكان غزة من جوع “كارثي” بينما يُتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع “في أي وقت” في الفترة الممتدة حتى أيار/مايو في غياب أي تدخل عاجل للحؤول دون ذلك، وفق ما جاء في تقييم للأمن الغذائي نشرته وكالات متخصصة في الأمم المتحدة .