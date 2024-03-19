ترامب: كل يهودي يصوت للحزب الديمقراطي يكره “إسرائيل”

وطنا اليوم:اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليهود الذين يصوتون لصالح الحزب الديمقراطي بـ”كره إسرائيل” وكراهية “دينهم”، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية الاثنين، إن “أي شخص يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه. إنهم (الديمقراطيين) يكرهون كل ما يتعلق بإسرائيل وعليهم أن يخجلوا من أنفسهم لأن إسرائيل ستدمر”.

وأضاف في معرض رده على سؤال حول انتقادات الديمقراطيين لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العدوان على غزة، أنه “يعتقد في الواقع أنهم يكرهون إسرائيل، والحزب الديمقراطي يكره إسرائيل”.

واعتبر أن “إيران ستصل الآن إلى الأسلحة النووية، ولم يكن ليحدث أي من هذا. معي، كانت إيران فقيرة”.

وأثارت تصريحات ترامب الذي فاز بترشيح حزبه لخوض السباق الرئاسي ضد بايدن، ردود فعل عنيفة فورية من البيت الأبيض وحملة الرئيس الأمريكي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، إن تلك التعليقات “خطاب معاد للسامية حقير ومضطرب”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن الغالبية العظمى من الأمريكيين اليهود يعرفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون، لكن ترامب الذي يسعى إلى دخول البيت الأبيض مجددا، كثيرا ما اتهمهم بعدم الولاء، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”.

وتدخل الولايات المتحدة أجواء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث يسعى كل من بايدن وترامب إلى الفوز مجددا بولاية رئاسية ثانية.