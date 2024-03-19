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13 إصابة بحادث تدهور باص على طريق المفرق الزرقاء

منذ 5 ساعات
13 إصابة بحادث تدهور باص على طريق المفرق الزرقاء

وطنا اليوم:أصيب 13 شخصًا بحادث بتدهور باص عمومي على طريق المفرق الزرقاء.
وبحسب إدارة الدوريات الخارجية فقد تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى الملك طلال العسكري.
وقال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، لإذاعة الأمن العام اليوم إن الحادث جاء نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية من قبل السائق، إضافة إلى تساقط الأمطار بشكل غزير إلى متوسط.
وأضاف أن الدوريات الخارجية تعاملت كذلك مع تدهور تريلا لكن لم تسجل أي اصابات، ومع حريق اطارات لملاحة محملة بالبوتاس على طريق وادي عربة وتم التعامل معها من قبل فرق الدفاع المدني حيث تم السيطرة عليه قبل أن يمتد لباقي اجزاء المركبة.
وأشار الحمود إلى أن يوم أمس تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين مركبة شحن ومركبة خصوصي على طريق المفرق الزرقاء ولم تسجل اي اصابات، كما تعاملت مع تدهور مركبة خصوصي قرب جسر المطار نتج عنها حالة واحدة متوسطة تم اسعافها، إضافة إلى تعاملها مع حريق لمركبة على طريق ناعور باتجاه عمان دون اصابات.
ونوه إلى أن جميع طرق المملكة تشهد حتى اللحظة تساقط كثيف إلى متوسط للأمطار ما عدا بعض المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح، إضافة إلى ان مدى الرؤية بسبب الضباب يترواح بحسب المنطقة.


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