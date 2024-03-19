المركزي يطلب من البنوك توفير مخزون كاف من المسكوكات المعدنية وأوراق النقد

وطنا اليوم:طلب البنك المركزي الأردني من كافة البنوك العاملة في المملكة الايعاز لكافة أمناء الصناديق لدى المراكز الرئيسية والفروع بتقديم خدمة ايداع المسكوكات وعدم تحويلهم للبنك المركزي لغايات استبدالها بأوراق نقدية .

كما طلب الايعاز لكافة أمناء الصناديق تلبية طلب عملاء البنوك والجمهور من المسكوكات المعدنية وأوراق النقد من الفئات الصغيرة « الصرافة « وعدم تحويلهم للبنك المركزي لهذا الغرض .

ووجه البنك المركزي البنوك أيضا لتوفير مخزون كاف لدى مراكزها الرئيسية والفروع من المسكوكات المعدنية وأوراق النقد لمواجهة الزيادة في الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك وفترة الاعياد.

وقال البنك المركزي أن هذه المتطلبات جاءت بعدما لاحظ باستياء استمرار ورود شكاوى من المواطنين تفيد بعدم قبول بعض البنوك وفروعها تقديم خدمة ايداع المسكوكات وتلبية حاجة العملاء من أوراق النقد والمسكوكات. وأكد المركزي حرصه على تلبية حاجات العملاء والبنوك من النقد بشكل مستمر .